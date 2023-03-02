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Міноборони Британії: Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 08:34
Міноборони Британії: Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут
Карта бойових дій. Скриншот з deepstatemap.live

Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони в четвер, повідомляє "Європейська правда".

У той час як українські війська продовжують обороняти Бахмут, йдеться у зведенні, підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя, що обмежує пересування по пересіченій місцевості.

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Погане пересування по пересіченій місцевості зазвичай дає певну військову перевагу силам, що обороняються, наголошує британське відомство.

Денна температура ґрунту в цьому районі підвищилася і зараз значно перевищує температуру замерзання. Як і з середини лютого 2023 року, нічні заморозки та денні відлиги залишаються ймовірними до наступного тижня.

Однак прогнозоване потепління навесні призведе до подальшого зниження умов пересування по місцевості.

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"Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, пересування по місцевості буде найгіршим. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розпушеному ґрунту на Бахмутському напрямку", – йдеться у британському огляді.

У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

Теми: БахмутРосіявійнарозвідка
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