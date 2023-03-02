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Міноборони Британії: Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 09:34
Карта бойових дій. Скриншот з deepstatemap.live

Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони в четвер, повідомляє "Європейська правда".

У той час як українські війська продовжують обороняти Бахмут, йдеться у зведенні, підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя, що обмежує пересування по пересіченій місцевості.

Погане пересування по пересіченій місцевості зазвичай дає певну військову перевагу силам, що обороняються, наголошує британське відомство.

Денна температура ґрунту в цьому районі підвищилася і зараз значно перевищує температуру замерзання. Як і з середини лютого 2023 року, нічні заморозки та денні відлиги залишаються ймовірними до наступного тижня.

Однак прогнозоване потепління навесні призведе до подальшого зниження умов пересування по місцевості.

"Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, пересування по місцевості буде найгіршим. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розпушеному ґрунту на Бахмутському напрямку", – йдеться у британському огляді.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

Теми: БахмутРосіявійнарозвідка
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