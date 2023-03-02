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Ситуація на кордоні з РФ контрольована, агресор не припиняє вчиняти інформпровокації - ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 11:58
Ситуація на кордоні з РФ контрольована, агресор не припиняє вчиняти інформпровокації - ДПСУ
ілюстративне фото ДПСУ

Ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є безпідставним звинуваченням з боку агресора.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ситуація на кордоні України з країною агресором залишається повністю контрольованою, хоч звісно обстановка досить непроста, що повязано в першу чергу зі щоденними обстрілами з території Росії. Ворог обстрілює як лінію кордону, так і наше прикордоння, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію.

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Проте, наші воїни пильнують всю лінію кордону, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та упередити будь-які провокативні дії ворога.

Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити, що Україна - не агрессор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта.

Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо, адже країна-терорист - це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому".

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Що передувало: Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, повідомив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані: плутаються в кількості населених пунктів, куди нібито "проникли диверсанти", також з'являлося, а потім спростовувалося повідомлення про загиблу дитину.

Теми: Прикордонна службавійнаРосіяпропаганда
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