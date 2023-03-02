"Вільні росіяни борються з режимом Путіна": відповідальність за події на Брянщині взяв на себе РДК

"Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

Джерело: РДК у соцмережах, представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Суспільному", "Важные истории"

Дослівно: "Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про "українські ДРГ", які вбили дітей, узяли заручників, але, водночас, поспіхом втекли і так далі.

Усе це брехня кремлівських пропагандистів.

"Русский добровольческий корпус" прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.

Деталі: РДК - це сформований у серпні 2022 року підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну.

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Ситуацію також уже прокоментували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, події в Брянській області РФ - це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.

Пряма мова: "Так звана Російська Федерація - це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння всередині самої Російської Федерації між громадянами самої РФ.

Це (заяви РДК -ред.) свідчить про те, що напевно народ Росії починає прокидатися проти кривавої Путінської диктатури.

Наскільки відомо, зокрема із заяви РДК, що вони воюють не проти цивільного населення, а виключно проти режиму Путіна і тих, хто йому служить".

Оновлено: Боєць РДК підтвердив "Важным историям", що РДК заходив на територію Брянської області

"Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 осіб. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих я не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Ніяких заручників не брали", - заявив боєць РДК на умовах анонімності.