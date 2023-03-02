Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 14:28
Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни
блінкен і лавров на саміті g20, Getty Images

Державний секретар США і міністр закордонних справ Росії коротко поспілкувалися в кулуарах сьогоднішньої зустрічі головних дипломатів країн "двадцятки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Повідомляється, що Ентоні Блінкен і Сергєй Лавров поговорили близько 10 хвилин під час зустрічі на конференції в Нью-Делі, що вважається їхньою першою розмовою віч-на-віч від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Реклама:

За словами високопоставленого американського чиновника, Блінкен закликав Росію скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Він також наголосив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" - цю фразу не раз повторював президент Джо Байден.

Нарешті, він закликав Москву звільнити затриманого американця Пола Вілана, який був захоплений в Росії у 2018 році.

ВІДЕО ДНЯ

У держсекретаря не склалося враження, що зміни в російській позиції відбудуться найближчим часом після обговорення, сказав американський чиновник, який відмовився охарактеризувати реакцію Лаврова.

Російські інформаційні агентства повідомляють, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу.

На пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про розмову з Блінкеном.

Варто зазначити, що держсекретар США перед зустріччю "двадцятки" заявляв, що не планує говорити з Лавровим.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.

Теми: ЛавровБлінкен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: