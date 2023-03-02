Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У "Чесно" дізналися, скільки місцевих депутатів, і від яких партій, служить у війську

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 15:00
У Чесно дізналися, скільки місцевих депутатів, і від яких партій, служить у війську
Фото ілюстративне

Більше 1200 депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії, аби боротися проти російських військ.

Джерело: дослідження громадського руху "ЧЕСНО"

Деталі: У русі вивчили ситуацію із депутатами у місцевих радах міст, областей та районів станом на кінець 2022 року.

Реклама:

Так депутатів від партії "Слуга народу" служить 434;

  • "Європейська Солідарність" - 391;
  • "Батьківщина" - 148;
  • "Свобода" -117;
  • "Голос" - 55;
  • "Пропозиція" - 43;
  • "Удар" - 17.
 

Вказується, що відносно загальної кількості депутатів партії, найбільше служить представників "Свободи". Станом на кінець 2022 року в партії налічувалося 5 загиблих.

Дослівно: "Партія повідомила, що 117 з 524 депутатів, які мають мандати у міськрадах, облрадах та райрадах, наразі проходять службу (22,3%). Більшість із них мобілізовані або підписали контракт, а отже, служитимуть до перемоги та демобілізації".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У партіях із найбільшим представництвом на місцях "Слуга народу" і "ЄС" служать відповідно 14,4% (434 особи) і 16,5% депутатів (391 особа).  

У "ЧЕСНО" до уваги брали дані лише тих партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

Передісторія:

28 лютого міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Теми: владамісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
влада
Рух Чесно підрахував, скільки депутатів служать у війську
Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради
Україна має план на випадок загибелі Зеленського − Politico
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: