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У "Чесно" дізналися, скільки місцевих депутатів, і від яких партій, служить у війську

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 16:00
Фото ілюстративне

Більше 1200 депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії, аби боротися проти російських військ.

Джерело: дослідження громадського руху "ЧЕСНО"

Деталі: У русі вивчили ситуацію із депутатами у місцевих радах міст, областей та районів станом на кінець 2022 року.

Так депутатів від партії "Слуга народу" служить 434;

  • "Європейська Солідарність" - 391;
  • "Батьківщина" - 148;
  • "Свобода" -117;
  • "Голос" - 55;
  • "Пропозиція" - 43;
  • "Удар" - 17.
 

Вказується, що відносно загальної кількості депутатів партії, найбільше служить представників "Свободи". Станом на кінець 2022 року в партії налічувалося 5 загиблих.

Дослівно: "Партія повідомила, що 117 з 524 депутатів, які мають мандати у міськрадах, облрадах та райрадах, наразі проходять службу (22,3%). Більшість із них мобілізовані або підписали контракт, а отже, служитимуть до перемоги та демобілізації".

Деталі: У партіях із найбільшим представництвом на місцях "Слуга народу" і "ЄС" служать відповідно 14,4% (434 особи) і 16,5% депутатів (391 особа).  

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У "ЧЕСНО" до уваги брали дані лише тих партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

Передісторія:

28 лютого міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Теми: владамісцева влада
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