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У Кабміні розповіли, скільки чиновників воює на фронті: 108 уже загинули

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 08:57
Український військовий. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин

Пряма мова Немчінова: "Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено".

Деталі: Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти.

Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.  

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Теми: УкраїнавійнаКабінет міністрів
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