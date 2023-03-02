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В Одесі планують "дерусифікувати" два райони, названі на честь військових

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 16:38
Засідання історико-топонімічної комісії Одеси, фото з Telegram Одеса.Офіційно

Депутатам міськради Одеси рекомендують перейменувати Суворовський район міста на Пересипський, а Малиновський – на Хаджибейський. 

Джерело: Telegram-канал Одеса. Офіційно про діяльність одеських органів влади

Пряма мова: "Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський".

Деталі: Також члени історико-топонімічної комісії 2 березня вирішили рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський.

 

Довідка: Олександр Суворов (1729 або 1730 – 1800) – російський полководець, основоположник російської військової теорії.

Родіон Малиновський (1898 – 1967) – уродженець Одеси, радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу.

Теми: Одесадерусифікаціядекомунізація
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