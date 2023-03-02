В Одесі планують "дерусифікувати" два райони, названі на честь військових
Депутатам міськради Одеси рекомендують перейменувати Суворовський район міста на Пересипський, а Малиновський – на Хаджибейський.
Джерело: Telegram-канал Одеса. Офіційно про діяльність одеських органів влади
Пряма мова: "Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський".
Деталі: Також члени історико-топонімічної комісії 2 березня вирішили рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський.
Довідка: Олександр Суворов (1729 або 1730 – 1800) – російський полководець, основоположник російської військової теорії.
Родіон Малиновський (1898 – 1967) – уродженець Одеси, радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу.