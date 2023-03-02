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ОП нагадав Лаврову умови для "серйозних переговорів": Виведіть війська з іншої країни

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 19:05
ОП нагадав Лаврову умови для серйозних переговорів: Виведіть війська з іншої країни
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росії варто припинити просувати переговори на своїх умовах і вивести війська з України, коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про готовність до "серйозних переговорів".

Джерело: Подоляк в Twitter 

Пряма мова: "Лавров має нарешті оцінити "нові реалії на полі бойових дій", річну тривалість "триденної війни" та припинити просувати переговори на власних умовах. Умови зрозумілі: вивести війська з чужої території, відновити кордон 1991 року, почати "серйозні переговори".

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Передісторія: 

  • Лавров на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20 заявив, що Росія не відмовляється від "серйозних пропозицій щодо мирних переговорів з Україною".

Теми: ЛавровОфіс президентапереговоривійна
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