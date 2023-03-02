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Зеленський обговорив з президентом Бразилії "формулу миру"

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 22:07
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема про реалізацію "формули миру".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні.

Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі.

Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України.

Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу.

Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру".

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Теми: БразиліяУкраїнаЗеленський
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