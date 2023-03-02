Зеленський обговорив з президентом Бразилії "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема про реалізацію "формули миру".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні.

Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі.

Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України.

Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу.

Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру".