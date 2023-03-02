В Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист

Ввечері 2 березня у російському місті Коломна московської області прогримів вибух. Наразі невідомо, що саме сталося.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости", російські телеграм-канали BAZA і MASH

Деталі: Потужний вибух почули у передмісті підмосковної Коломни, яка розташована за трохи більше ніж 100 км від російської столиці Москви.

Мешканці повідомляють, що його звук було чути в усьому місті.

Пропагандисти повідомляють, що на місце вибуху виїхали екстрені служби.

Деталей того, що трапилося, поки що немає.

Водночас, місцеві жителі, яких цитують російські Telegram-канали, заявляють, що перед вибухом чули свист: "Свист було чути, потім вибух".

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Місцеві жителі викладають у соцмережі відео наслідків вибуху в передмісті Коломни.

Зокрема, автор одного із таких відео повідомив, що вибух був у районі "Сміттєзвалища".

Відзначимо, що кілька днів тому, у районі Коломни впав безпілотник - за 100 м від газової компресорної станції "Газпрому".

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