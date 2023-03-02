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В Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 23:11
В Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист

Ввечері 2 березня у російському місті Коломна московської області прогримів вибух. Наразі невідомо, що саме сталося.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости", російські телеграм-канали BAZA і MASH

Деталі: Потужний вибух почули у передмісті підмосковної Коломни, яка розташована за трохи більше ніж 100 км від російської столиці Москви.

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Мешканці повідомляють, що його звук було чути в усьому місті.

Пропагандисти повідомляють, що на місце вибуху виїхали екстрені служби.

Деталей того, що трапилося, поки що немає.

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Водночас, місцеві жителі, яких цитують російські Telegram-канали, заявляють, що перед вибухом чули свист: "Свист було чути, потім вибух".

Місцеві жителі викладають у соцмережі відео наслідків вибуху в передмісті Коломни.

Зокрема, автор одного із таких відео повідомив, що вибух був у районі "Сміттєзвалища".

Відзначимо, що кілька днів тому, у районі Коломни впав безпілотник - за 100 м від газової компресорної станції "Газпрому".

Оновлено: Згодом джерела російських пабліків та ЗМІ повідомили, що не можуть знайти місце вибуху в Коломні.

Одні джерела повідомили Baza, що фахівці обстежили територію від Коломни до Воскресенська, але нічого підозрілого не знайшли та призупинили пошуки до ранку.

За даними джерел Mash, вибух міг бути звуком від переходу літаків МІГ на надзвукову швидкість у небі над містом, а відео із загравою, яке публікували місцеві, назвали світінням місцевих великих теплиць.

Водночас, джерела ТАСС заявили, що вибух стався в повітрі і це міг бути безпілотник, але поки що його уламків не знайшли.

Нагадаємо:

  • 28 лютого в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник.

Теми: Росіявибух
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