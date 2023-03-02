В Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист
Ввечері 2 березня у російському місті Коломна московської області прогримів вибух. Наразі невідомо, що саме сталося.
Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости", російські телеграм-канали BAZA і MASH
Деталі: Потужний вибух почули у передмісті підмосковної Коломни, яка розташована за трохи більше ніж 100 км від російської столиці Москви.
Мешканці повідомляють, що його звук було чути в усьому місті.
Пропагандисти повідомляють, що на місце вибуху виїхали екстрені служби.
Деталей того, що трапилося, поки що немає.
Водночас, місцеві жителі, яких цитують російські Telegram-канали, заявляють, що перед вибухом чули свист: "Свист було чути, потім вибух".
Місцеві жителі викладають у соцмережі відео наслідків вибуху в передмісті Коломни.
Зокрема, автор одного із таких відео повідомив, що вибух був у районі "Сміттєзвалища".
Відзначимо, що кілька днів тому, у районі Коломни впав безпілотник - за 100 м від газової компресорної станції "Газпрому".
Нагадаємо:
- 28 лютого в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник.