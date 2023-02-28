В Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник
Вівторок, 28 лютого 2023, 13:47
В Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує губернатора Московської області Андрія Воробйова, російське видання "Meduza", яке цитує російські телеграм-канали
Деталі: Воробйов заявив, що це сталося поблизу села Губастово, а ціллю, ймовірно, був об'єкт "цивільної інфраструктури", який не постраждав. За словами губернатора руйнувань на землі немає.
Російські інформаційні телеграм-канали повідомляють, що безпілотник виявили "за кілька метрів від території газової компресорної станції - об'єкта, що належить "Газпрому".
Пізніше про це також заявили офіційні екстрені служби РФ.
Передісторія:
- У вівторок в Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки.
- Крім того, вночі в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.
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