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У РФ відреагували істерикою та погрозами на надання Україні снарядів зі збідненим ураном

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 17:39

Президент Росії Владімір Путін заявив, що РФ буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Путін сказав на спільній пресконференції за підсумками переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном у вівторок.

"Ось сьогодні стало відомо, що Велика Британія вустами заступника глави міністерства оборони цієї країни оголосила не тільки про постачання танків на Україну, а й снарядів зі збідненим ураном", – сказав російський президент.

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"Схоже, що Захід дійсно вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі, але хотілося б у зв'язку з цим зазначити, що якщо все це відбуватиметься, то відповідним чином Росія змушена буде реагувати, маючи на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом", – додав він.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергєй Шойгу, коментуючи передання Великою Британією боєприпасів зі збідненим ураном Україні, заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.

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Відомо, країни НАТО під час операції у Косові використовували снаряди, які містили збіднений уран, через що їх звинуватили у зростанні захворюваності на лейкемію.

Водночас, за словами експертів, такі снаряди існували ще в Радянському Союзі, а російські війська вже застосовували їх в Україні під час повномасштабної війни. Крім того, не існує підстав говорити про те, що збіднений уран має стосунок до ядерної зброї, про що заявив Путін.

Теми: Росіязброя
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