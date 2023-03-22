Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада продовжила на рік програму міграційної підтримки українців

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 21:12

Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади в середу оголосило про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) – програми підтримки біженців з України.

Про це йдеться в повідомленні канадського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Рішення означає, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно, а кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Реклама:

Ті українці, які вже є власниками візи CUAET і перебувають у Канаді, матимуть час до 31 березня 2024 року, щоб безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус завдяки цим заходам.

"Після прибуття до Канади українцям та членам їхніх сімей будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади, поки перебувають тут", – уточнюється в повідомленні.

Крім того, біженці з України на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу на перехідний період, а також доступ до тимчасового житла на термін до двох тижнів, "якщо це буде необхідно після прибуття до Канади".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, програма CUAET була запущена 17 березня 2022 року. Вона надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років.

Учасники CUAET також мають право на отримання безкоштовного відкритого дозволу на роботу або дозвіл на навчання, що дозволяє їм працевлаштуватися практично в будь-якого канадського роботодавця або вступити на освітню програму в Канаді.

За офіційними даними, програмою CUAET скористались понад 616 тисяч біженців з України.

Теми: КанадаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: