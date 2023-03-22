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Іспанія долучилась до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 22:50

Іспанія в середу оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони (Іспанії – ред.) підписала в середу проектну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", – зазначається там.

Таким чином, Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу схвалила план надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.на загальну суму 2 млрд євро.

Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Тоді ж угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

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Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає рішення ЄС щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів стратегічним кроком, який наближає перемогу.

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті.

Теми: ІспаніязброяЗбройні сили
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