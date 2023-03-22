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Іспанія долучилась до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 21:50

Іспанія в середу оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони (Іспанії – ред.) підписала в середу проектну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", – зазначається там.

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Таким чином, Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу схвалила план надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.на загальну суму 2 млрд євро.

Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

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Тоді ж угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає рішення ЄС щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів стратегічним кроком, який наближає перемогу.

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті.

Теми: ІспаніязброяЗбройні сили
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