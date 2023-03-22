Білий дім дав пораду РФ, яка хвилюється через ураження своїх танків в Україні збідненим ураном

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів, а заяви Росії про них як крок до ескалації – безпідставні.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Кірбі заявив на брифінгу в середу.

Представник Білого дому зазначив, що США не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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"Боєприпаси зі збідненим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вони й близько не становлять ядерної загрози. Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні властивості", – підкреслив він.

"Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон і вивезти з України", – додав Кірбі.

Нагадаємо, в понеділок Британія підтвердила, що постачатиме Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Після цього президент Росії Владімір Путін розкритикував це рішення, неправдиво заявивши, що йдеться про зброю з "ядерним компонентом".

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Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.

Відомо, що країни НАТО під час операції у Косові використовували снаряди, які містили збіднений уран, через що їх звинуватили у зростанні захворюваності на лейкемію.

Водночас, за словами експертів, такі снаряди існували ще в Радянському Союзі, а російські війська вже застосовували їх в Україні під час повномасштабної війни. Крім того, не існує підстав говорити про те, що збіднений уран має стосунок до ядерної зброї, про що заявив Путін.