Минулої доби Росія тероризувала обстрілами 10 областей України – дані ОВА

За добу 22 березня російського воєнного терору зазнали 10 регіонів України.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 23 березня 2023

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Київщина: завершено пошуково-рятувальні дії. Внаслідок атаки росіян 22 березня — 9 загиблих, 9 знаходяться в лікарнях. За медичною допомогою звернулося 20 людей.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: протягом дня середи росіяни здійснили обстріли з мінометів території 4 громад: Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Есманської. На територію Краснопільської громади ворог здійснив скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).

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Без втрат та руйнувань серед мирного населення області.

Дніпропетровщина: ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важкої артилерії. Люди вціліли.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 21 населеного пункта.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Внаслідок атаки обласного центру з РСЗВ — 33 постраждалих, у тому числі 3 дітей. Вони перебувають у медичних закладах.

Одна людина померла у лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи завершено 22 березня.

Харківщина: Внаслідок обстрілу Куп’янська вранці 22 березня пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль, декілька житлових будинків.

У селі Чернещина Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджено будівлю храму.

Щонайменше три житлові будинки пошкоджено ворожим обстрілом у смт Вільча Чугуївського району.

Село Вільхуватка Куп'янського району було обстріляне з мінометів. Зафіксовано близько 20 ударів. Зруйновано приватний будинок, ще 2 суттєво пошкоджено.

У селі Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону.

Минулої доби вів безуспішні наступальні дії у районах Макіївки та Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: близько першої ночі росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та околиці міста, пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

На Донецькому напрямку 2 людини загинули в Авдіївці. Місто зазнало авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію АКХЗ.

Загалом по області за добу — 2 людей загинуло, 4 поранених.

Миколаївщина: у середу ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Поблизу Великої Олександрівки на російській міні підірвався чоловік. Черговий трагічний випадок стався у лісосмузі за селом. 48-річний постраждалий втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували.

У Бериславському районі поблизу села Червоне під час виконання польових робіт на вибухівку, залишену армією РФ, натрапив 65-річний чоловік. Через тяжкі травми він загинув на місці.

З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.