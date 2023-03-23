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Саміт ЄС підтримав надання 1 млн боєприпасів Україні

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 19:23

Лідери Європейського Союзу привітали план надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти протистояти російському вторгненню.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС 23 березня щодо України, з якими ознайомилась "Європейська правда".

У висновках, які підтримали лідери всіх 27 країн Євросоюзу, сказано, що ЄС і його держави-члени нарощують зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України.

"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді (ЄС. - Ред.) угоду про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування", - сказано у висновках саміту. 

Лідери підкреслили, що Україна отримає 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців без шкоди для безпекової та оборонної політики держав-членів.

Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили план прискореної процедури закупівель 20 березня.

Президент України Володимир Зеленський під відеозвернення до саміту ЄС у четвер подякував лідерам за цю ініціативу та закликав пришвидшити доставку зброї, "інакше війна затягнеться".

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Лідери ЄС також засудили військову підтримку Росії з боку Білорусі та Ірану.

Теми: ЄСзброядопомога Україні
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