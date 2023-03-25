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Штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 22:33
Штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих
наслідки руйнувань у штаті Міссісіпі, скріншот відео

Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо, щонайменше 23 людини загинули й 4 зникли безвісти.

Джерело: CNN, AP

Деталі: Торнадо пройшов шлях довжиною щонайменше 170 миль (274 кілометри), зруйнувавши десятки будівель.

Агентство з надзвичайних ситуацій штату Міссісіпі заявило, що кількість жертв може зрости.

Руйнівний торнадо спустошив невелике місто Роллінг-Форк у штаті Міссісіпі.

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"Постраждали сім'ї, будинки зруйновані, сім'ї не мають де жити, діти сьогодні вранці голодні, (без) одягу", - сказав мер міста Елдрідж Уокер.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив у суботу надзвичайний стан у всіх округах, що постраждали від сильних штормів.

Президент Джо Байден пообіцяв федеральну допомогу, назвавши руйнування "такими, що розбивають серце".

Теми: СШАстихійне лихо
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