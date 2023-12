Штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих

Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо, щонайменше 23 людини загинули й 4 зникли безвісти.

Джерело: CNN, AP

MORNING LIGHT REVEALS A DEVASTATION IN #MISSISSIPPI 24+ have been killed by a long track #Tornado that was over a half-mile wide! Looking over these images it appears we have a high-end EF4 poss EF5 Tornado (last 5 to hit nearly 10 years ago) pic.twitter.com/lPWdwA7nfs

