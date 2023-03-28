Держдеп США підтримав "гібридний трибунал" щодо злочину агресії Росії

У Державному департаменті США підтримали створення так званого "гібридного трибуналу" для розслідування злочину агресії Росії, який офіційний Київ називає неприйнятним.

Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак 27 березня під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Скаак відзначила, що на розгляді було "багато різних моделей" трибуналів. За словами представниці Держдепу, проаналізувавши всі "за" та "проти", США дійшли до висновку, що "найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого (в оригіналі internationalized. - Ред.) суду в рамках судової системи України".

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За її словами, подібні зусилля включатимуть "предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України".

Скаак відзначила, що потенційно трибунал може перебувати десь у Європі, принаймні під час війни,

"Це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії", - сказала вона.

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Представниця Держдепу додала, що такий суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи", - сказала вона.

На питання української служби "Голосу Америки" про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалось досягнути остаточного консенсусу.

"Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН.

Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", - пояснила вона.

Нагадаємо, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ. Таку позицію озвучував глава ОП Андрій Єрмак, який очолює робочу групу зі створення спецтрибуналу.

У Єврокомісії підтвердили, що "гібридний трибунал" проти РФ не знятий з обговорення попри незгоду України.

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