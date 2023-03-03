Росія планувала катівні на окупованих українських територіях – міжнародні юристи

На захоплених територіях України росіяни створили мережу зі щонайменше 20 катівень, які є частиною продуманої російської стратегії зі знищення української ідентичності, стверджують українські та міжнародні юристи. Такі катівні, зокрема, функціонували у Херсоні.

Джерело: CNN

Деталі: Про російські катівні видання поспілкувалося з керівником "Мобільної групи правосуддя" Вейном Джордашем. Ця група є колективом міжнародних слідчих, які надають підтримку українському Офісу генерального прокурора.

Реклама:

"Ці місця несвободи пов'язані між собою, вони поводяться дуже схоже, якщо не ідентично", – розповів він.

Повідомляється, що розслідування юристів виявило, що російські сили у кількох окупованих районах діяли за дуже конкретним планом, з чіткими закономірностями, які вказують на загальний план окупації України Москвою. За словами Джордаша, окупанти передбачають три етапи знищення українського опору.

"Перший етап, по суті, полягає в тому, щоб затримати і, в багатьох випадках, вбити категорію людей, яких називають "лідерами", тобто тих, хто міг би фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити опір засобами культури", – сказав Джордаш.

ВІДЕО ДНЯ

Другий етап, відзначив він, – це своєрідний процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами катівень, підлягає постійному моніторингу та фільтрації, щоби усі, кого підозрюють у зв'язках з "лідерами" або в організації будь-якого опору, також були ідентифіковані і депортовані до Росії або утримувалися в катівнях і піддавалися тортурам.

За словами Джордаша, ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, але й в інших районах, окупованих російськими військами, таких як Буча і Бородянка на Київщині. Однак, додав він, тривала окупація Херсона дозволила російським військам зайти ще далі.

"Третій етап – це знищення ідентичності. Це може включати вилучення української навчальної програми зі шкіл та конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, таких як прапори або футболки з національними кольорами. По суті, населення ізольоване, щоб знищити всі сліди української ідентичності", – пояснив він.

CNN пише, що українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки між катівнями та російською державою.

"Ці центри тортур мають фінансові зв'язки з російською державою. Фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує катівні. Тож ми маємо дуже чіткі схеми і дуже чіткі зв'язки", – сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

CNN не змогла провести незалежну перевірку документів, на які посилається розслідування слідчих. Джордаш пояснив, що це лише попередні результати розслідування, а більше доказів російських воєнних злочинів все ще виявляються і обробляються.

"Для мене Херсон цікавий тим, що ви дійсно бачите мікросвіт загального злочинного плану, що сталося б з Україною, якби Росії вдалося досягти успіху в окупації величезних територій України", – наголосив Джордаш.

На його думку, більш масштабна російська окупація призвела б до безпрецедентної кількості затримань, катувань і вбивств.

CNN звернулася до російського уряду з проханням прокоментувати звинувачення, висунуті українськими та міжнародними слідчими, але поки що не отримала відповіді.

Нагадаємо: Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.