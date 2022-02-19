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Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні – ЗМІ

Олена РощінаСубота, 19 лютого 2022, 12:08
Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні – ЗМІ
Володимир Зеленський на Донбасі, фото Офісу президента

Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

Джерело: Foreign Policy з посиланням на американського чиновника й джерела, посвячені у дані розвідки США 

Деталі: Чотири особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі нападу Росії на Україну.

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П’ята особа, – американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, – сказала, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

Речник президента України Володимира Зеленського не відповів одразу на запит про коментар.

Пряма мова чиновника США: "Як ми бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування та репресій. 

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Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також уразливих верств населення, таких як релігійні та етнічні меншини та ЛГБТКІ+".

Деталі: Адміністрація Джо Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані списки, націлені на тих, хто може оскаржити російський порядок денний. 

Партнери з "Five Eyes" (розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія й Нова Зеландія) також відстежували російські спецслужби, такі як ФСБ і ГРУ, які створюють списки мішеней і вбивств. 

Один помічник Конгресу, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що ці кроки є типовими для російської доктрини: Збройні сили захоплюють військові об’єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – мають позбутися елементів опозиції.

Раніше цього тижня британський аналітичний центр оборони Royal United Services Institute опублікував звіт, заснований на інтерв’ю з кількома високопоставленими співробітниками української розвідки. 

У ньому стверджується, що агенти Федеральної служби безпеки Росії широко проникли в українські органи місцевого самоврядування та почали визначати мережі окремих осіб, на яких можна було б покластися, щоб керувати місцевими органами влади в разі російського вторгнення.

Згідно з повідомленням, у грудні минулого року 9-е управління ФСБ Росії розробило з керівництвом Повітряно-десантних військ Росії (так звані ВДВ) сценарії війни.

Нібито вони намітили місцевих жителів, які підтримають Росію при вторгненні, і почали працювати над списками тих, хто не підтримає. 

Намір полягав у встановленні командно-адміністративних зв’язків між розвідувальними засобами та військовими частинами для забезпечення безпеки критичної інфраструктури, урядових будівель, а також для виявлення та ліквідації українських лідерів, які згуртують опір.

Цьому передувало: На початку лютого німецький таблоїд Bild написав про плани президента РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору та "табори" для незгодних українців.

Теми: РосіявійнаФСБмісцева влада
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