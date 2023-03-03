У США затримали двох людей за відправку авіатехніки до РФ

У місті Канзас-Сіті заарештували двох американців, яких підозрюють у відправленні до Росії авіаційних технологій.

Джерело: представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод, якого цитує Reuters

Деталі: Акселрод не назвав імен затриманих і не повідомив жодних подробиць.

Посадовець лише уточнив, що у цій справі Міністерство торгівлі співпрацює з ФБР і прокурорами Міністерства юстиції.

Нагадаємо: Раніше прокуратура США оголосила обвинувачення 51-річному Владиславу Осипову – громадянину Росії та Швейцарії – та 52-річному британцю Річарду Мастерсу через допомогу в ухилянні від санкцій російському олігарху Віктору Вексельбергу.