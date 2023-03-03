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У США затримали двох людей за відправку авіатехніки до РФ

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 01:51
У США затримали двох людей за відправку авіатехніки до РФ
Символіка США. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

У місті Канзас-Сіті заарештували двох американців, яких підозрюють у відправленні до Росії авіаційних технологій.

Джерело: представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод, якого цитує Reuters

Деталі: Акселрод не назвав імен затриманих і не повідомив жодних подробиць.

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Посадовець лише уточнив, що у цій справі Міністерство торгівлі співпрацює з ФБР і прокурорами Міністерства юстиції.

Нагадаємо: Раніше прокуратура США оголосила обвинувачення 51-річному Владиславу Осипову – громадянину Росії та Швейцарії – та 52-річному британцю Річарду Мастерсу через допомогу в ухилянні від санкцій російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Теми: СШАсанкціїРосіяарешт
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