Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США

"Європейська правда"Субота, 21 січня 2023, 02:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
Віктор Вексельберг, фото Getty Images

Прокуратура США в п'ятницю оголосила обвинувачення 51-річному Владиславу Осипову – громадянину Росії та Швейцарії – та 52-річному британцю Річарду Мастерсу через допомогу в ухилянні від санкцій російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомило міністерство юстиції США.

Згідно з обвинувальним висновком, попри запроваджені проти Вексельберга ще у квітні 2018 року санкції США, Осипов і Мастерс допомагали приховати причетність олігарха до володіння супер’яхтою Tango – 77-метрової яхти вартістю 90 мільйонів доларів.

Реклама:

Стверджується, що Осипов виконував функції менеджера з управління майном Tango й розробив складну структуру власності підставних компаній, щоб приховати право власності російського олігарха на яхту.

Своєю чергою Мастерс керував розташованою в іспанській Майорці компанією, яка нібито взяла на себе управління яхтою після того, як Вексельберг потрапив під санкції США.

Американська прокуратура стверджує, що Мастерс розробив схему використання фальшивої назви яхти Fanta, щоб приховати від фінансових установ, що платежі в доларах США в кінцевому підсумку йшли на користь Tango і Вексельберга. У результаті американські фінансові установи дозволили переказати сотні тисяч доларів на користь Tango.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувачені також сприяли тому, що працівники Tango продовжували вести бізнес із американськими компаніями всупереч санкційному режиму. Йшлося як про обслуговування яхти, так і про забезпечення атрибутів розкоші – зокрема супутникового телебачення й інтернет-зв’язку.

За запитом США в Іспанії в п’ятницю було арештовано Мастера, тоді як ордер на арешт Осипова ще не виданий. В американському Мін’юсті не вказують, де може перебувати наразі росіянин.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на запит міністерства юстиції США іспанські правоохоронці затримали яхту Вексельберга Tango, яка перебувала в порту Пальми на Майорці. Американська сторона тоді вказувала, що Tango підлягає конфіскації через порушення законів про банківське шахрайство, відмивання грошей та санкції.

Теми: олігархисанкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
олігархи
"Норнікель" підсанкційного російського олігарха Потаніна відкрив офіс в Дубаї – ЗМІ
Несанкціоноване російське літо. Готелі, літаки та родини кремлівських олігархів на європейських курортах
Партнер Абрамовича Швідлер програв суд у Британії щодо скасування санкцій
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: