Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США

Прокуратура США в п'ятницю оголосила обвинувачення 51-річному Владиславу Осипову – громадянину Росії та Швейцарії – та 52-річному британцю Річарду Мастерсу через допомогу в ухилянні від санкцій російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомило міністерство юстиції США.

Згідно з обвинувальним висновком, попри запроваджені проти Вексельберга ще у квітні 2018 року санкції США, Осипов і Мастерс допомагали приховати причетність олігарха до володіння супер’яхтою Tango – 77-метрової яхти вартістю 90 мільйонів доларів.

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Стверджується, що Осипов виконував функції менеджера з управління майном Tango й розробив складну структуру власності підставних компаній, щоб приховати право власності російського олігарха на яхту.

Своєю чергою Мастерс керував розташованою в іспанській Майорці компанією, яка нібито взяла на себе управління яхтою після того, як Вексельберг потрапив під санкції США.

Американська прокуратура стверджує, що Мастерс розробив схему використання фальшивої назви яхти Fanta, щоб приховати від фінансових установ, що платежі в доларах США в кінцевому підсумку йшли на користь Tango і Вексельберга. У результаті американські фінансові установи дозволили переказати сотні тисяч доларів на користь Tango.

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Обвинувачені також сприяли тому, що працівники Tango продовжували вести бізнес із американськими компаніями всупереч санкційному режиму. Йшлося як про обслуговування яхти, так і про забезпечення атрибутів розкоші – зокрема супутникового телебачення й інтернет-зв’язку.

За запитом США в Іспанії в п’ятницю було арештовано Мастера, тоді як ордер на арешт Осипова ще не виданий. В американському Мін’юсті не вказують, де може перебувати наразі росіянин.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на запит міністерства юстиції США іспанські правоохоронці затримали яхту Вексельберга Tango, яка перебувала в порту Пальми на Майорці. Американська сторона тоді вказувала, що Tango підлягає конфіскації через порушення законів про банківське шахрайство, відмивання грошей та санкції.