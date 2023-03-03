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На Запоріжжі окупанти залишили бюджетників без зарплат – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 02:28
На Запоріжжі окупанти залишили бюджетників без зарплат – ЦНС
Російський окупант в Україні. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ARMYINFORM

Окупаційна так звана "адміністрація" Запорізької області вже два місяці не виплачує заробітну плату бюджетникам.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками. Гроші не отримують вчителі, медики, залізничники, поштарі і т. д.".

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Деталі: У ЦНС зазначили, що така поведінка окупаційної "влади" виглядає особливо цинічно на тлі блокування українських виплат та полювання за гривнею.

"Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, щоби потім під приводом "евакуації" вивезти до РФ місцевих мешканців і завезти росіян", - вважають у Спротиві.

Нагадаємо: Загарбники вимагають від працівників бюджетних сфер, які проживають на окупованих територіях, отримувати паспорти РФ.

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Теми: Запорізька областьокупаціягроші
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