Окупанти змушують бюджетників отримувати російські паспорти – ЦНС

Загарбники вимагають від працівників бюджетних сфер, які проживають на окупованих територіях, отримувати паспорти РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях.

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Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що росіяни відкривають на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік у них можна буде лише власникам російських паспортів.