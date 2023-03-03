За допомогою мобільних ДНК-лабораторій загиблих в Україні ідентифікують за кілька годин – ЗМІ

Мобільні ДНК-лабораторії, які використовує Україна, дозволяють скоротити тривалість процедури з ідентифікації загиблих на війні до кількох годин.

Джерело: британське медіа The Independent

Деталі: Використання Україною мобільних ДНК-лабораторій дозволяє зробити прорив у "науці на війні", пише видання.

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Такі лабораторії, йдеться у публікації, дозволяють за кілька хвилин вивчити зразки ДНК загиблої людини. Якщо раніше ідентифікація тіла могла тривати кілька років, то завдяки мобільним лабораторіям час, необхідний на встановлення особи, скоротився до кількох годин.

Мобільні ДНК-лабораторії були надані Україні західними донорами, включаючи уряд Франції та Фонд Воррена Баффета. Вони пересуваються країною в поліцейських фургонах.

The Independent відзначає, що до війни для обробки ДНК необхідно було відправляти зразки на захід України або за кордон, що могло розтягнути процес ідентифікації на роки, однак завдяки мобільним лабораторіям "результат може бути миттєвим".

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"Раніше через величезну кількість загиблих була велика черга на аналіз ДНК у лабораторіях, які ми мали на заході України", - повідомив виданню Сергій Болвінов, начальник Головного слідчого управління в Харківській обласній поліції.

Але "це змінилося", розповів він, додавши, що мобільні лабораторії можуть обробити зразки ДНК лише за 100 хвилин.

Зазначається, що зараз у Харківській області розташовано чотири такі лабораторії, одна з них – в Ізюмі.

Що цьому передувало: У липні МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК в процесі розслідування воєнних злочинів РФ.