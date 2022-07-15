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Франція передала Україні мобільну лабораторію для експрес-аналізу ДНК

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 13:10

МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК в процесі розслідування воєнних злочинів РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

"14 липня 2022 року Центр кризового забезпечення та підтримки МЗС надав Генеральній прокуратурі України нову мобільну лабораторію для експрес-аналізу та експертизи ДНК. Ця лабораторія, профінансована Міністерством Європи та закордонних справ, є проєктованим пристроєм, аналогів якому немає у світі генетики. Це система, що дозволяє проводити швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків. Вона була розроблена французькою компанією TRACIP (Deveryware group) спільно з IRCGN, експертом з ідентифікації жертв (відбір проб і обробки ДНК) і збору доказів" - йдеться у повідомленні МЗС Франції.

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Наголошується, що на знак солідарності з українським народом Франція "продовжуватиме підтримувати боротьбу з безкарністю" в Україні.

Французькі ЗМІ зазначають, що лабораторію, подібну до тої, що була передана Україні, використовували під час катастрофи літака німецької компанії Germanwings у Французьких Альпах у 2015 році та в контексті теракту в Ніцці, на півдні Франції, 14 липня 2016 року.

Оголошення про пожертву мобільної лабораторії зробив президент Еммануель Макрон під час візиту в Україну в червні.

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Теми: ФранціяУкраїнамедицина
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