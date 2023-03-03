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Держдума змусила російські компанії 3 роки зберігати внутрішні е-листи

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 03:57
Держдума змусила російські компанії 3 роки зберігати внутрішні е-листи
Держдума РФ. ФОТО ASPI.COM.UA

Державна дума РФ остаточно затвердила зміни до закону про зв’язок, якими передбачається, що російські компанії зобов’язані протягом 3 років зберігати на серверах внутрішнє листування.

Источник: видання Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що закон стосується голосової інформації, текстових повідомлень працівників компаній, зображень, що пересилаються ними, аудіо- відео- та інших повідомлень.

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Компанії будуть зобов’язані надавати цю інформацію органам, які "здійснюють оперативно-розшукову діяльність або гарантування безпеки РФ".

У законі йдеться про компанії з "внутрішньою інформаційною системою", а це, як правило, великий бізнес, пише видання.

Зазначається, що закон набере чинності з 1 вересня цього року.

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Теми: РосіябізнесДерждума
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