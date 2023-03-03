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Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників 

Олена РощінаП'ятниця, 3 березня 2023, 11:35

3 березня Україна повернула на батьківщину тіла 17 загиблих оборонців, за весь час повномасштабної війни з окупованих територій родинам передали тіла 1 426 полеглих українських героїв.

Джерело: Міністерство реінтеграції 

Дослівно: "За сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції".

Деталі: Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ із ТОТ вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання. 

Працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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Теми: війнажертви
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