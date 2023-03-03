У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії

Суд у білоруському Мінську засудив нобелівського лауреата, політв'язня Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі, троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Дослівно "Вясна": "Суддя Марина Запасник призначила:

голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;

заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;

координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму".

Деталі: Також суд засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.

Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").

Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".

Згідно з матеріалами справи, засуджені "у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року".

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Зокрема, правозахисникам інкримінують оплату штрафів, оплату рахунків за харчування в ізоляторах, оплату роботи адвокатів.

Володимир Лабкович Фото з сайту "Вясни"

Бяляцький, Стефанович і Лабкович своєї провини не визнали.

Повідомляється, що на суді жодне клопотання (про процес білоруською мовою, про зняття кайданок, надання часу для ознайомлення зі справою тощо) суддя не задовольнила.

Валентин Стефанович Фото з сайту "вясни"

Бяляцький назвав справу проти правозахисників політичним переслідуванням.

Напередодні ухвалення вироку міжнародні правозахисні організації написали заяву і повторили свої заклики звільнити правозахисників і зняти з них усі звинувачення.

Увечері 2 березня в польських містах Варшава і Гданськ пройшли акції солідарності з вяснівцями.

Правозахисників "Вясни" утримують під вартою з 14 липня 2021 року.

Алесь Бяляцький – білоруський правозахисник, голова "Весни". Amnesty International визнала його в'язнем сумління. У 2022 році Бяляцький став лауреатом Нобелівської премії миру.

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