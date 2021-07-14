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В Білорусі затримали керівника правозахисного центру "Вясна"

Середа, 14 липня 2021, 19:39

У Білорусі в середу 14 липня затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького.

Про це центр "Вясна" повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Від ранку був відсутній зв’язок з головою правозахисного центру "Вясна" Алесем Бяляцьким. О 18:00 стало відомо, що Алеся Бяляцького затримали. Кримінальною справою займається Центральне управління Слідчого комітету", - йдеться у повідомленні.

У березні Слідчий комітет Білорусі порушив щодо "Вясни" кримінальну справу за статтею про організацію і активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок. Слідство стверджує, що організація здійснює фінансування та інше матеріальне забезпечення незаконних масових заходів, пише "Радіо Свобода".

У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників цієї організації. За даними "Вясни", силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 

Теми: Білорусьполітв'язніактивісти


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