Утримання одного полоненого окупанта обходиться у 10 тисяч на місяць – Мін'юст

Витрати на утримання одного російського військовополоненого становлять близько 10 тисяч гривень на місяць.

Джерело: заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова Висоцької: "Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць".

Деталі: Вона пояснила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то йшлося лише про витрати на харчування й компослуги.

За словами Висоцької, у 2022 році не підбивали підсумків вартості утримання ув’язнених в СІЗО, але за підсумками 2021 року ця сума становила близько 130 тисяч гривень на рік. Тоді на одного утримуваного також було близько 11 тисяч гривень на місяць.