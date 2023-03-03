На російському аеродромі в Єйську після можливого удару зникли 6 винищувачів Су-34
П'ятниця, 3 березня 2023, 13:35
На аеродромі у місті Єйськ Краснодарського краю РФ зникли 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 після пожежі і можливого удару безпілотника 28 лютого.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода", яке публікує супутникові знімки Planet.com від 2 березня
Деталі: Зникнення винищувачів сталося після пожежі в районі аеродрому, яку місцеві жителі спостерігали ввечері 28 лютого.
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Раніше розслідувальний проєкт "Схеми" української служби Радіо Свобода звернув увагу на те, що на свіжих знімках місцевості навколо аеродрому видно вигорілі поля.
Вони розташовані на території розташованого поруч із ним 726-го навчального центру ППО. За однією з версій, пожежа могла бути спричинена падінням українського безпілотника.
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Передісторія:
- 28 лютого російські Telegram-канали повідомили, що "невідомі безпілотники" атакували аеродром у російському Єйську.
- Місцева влада стверджувала, що це були "військово-тактичні навчання".
- Програма "Схеми" 2 березня оприлюднила супутникові знімки Planet Labs, на яких задокументовані наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться західніше аеродрому у місті Єйськ Краснодарського краю РФ.