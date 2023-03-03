На Сумщині настоятель храму УПЦ МП збирав розвіддані для ФСБ – його затримали

Служба безпеки викрила російського агента у Сумській області – ним виявився настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі, який співпрацював з російською ФСБ.

Джерело: СБУ у Telegram



Дослівно СБУ: "За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів".



Деталі: Повідомляється, що отриману інформацію росіяни використовували, щоб завдавати прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також для здійснення диверсійних вилазок.



Також російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Фото СБУ

Священника затримали під час спроби передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.



За даними слідства, протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року.



Під час обшуків за адресою проживання священника та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу.



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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