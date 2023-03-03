Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині настоятель храму УПЦ МП збирав розвіддані для ФСБ – його затримали

Ірина БалачукП'ятниця, 3 березня 2023, 13:59
На Сумщині настоятель храму УПЦ МП збирав розвіддані для ФСБ – його затримали
Фото СБУ

Служба безпеки викрила російського агента у Сумській області – ним виявився настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі, який співпрацював з російською ФСБ.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів".

Деталі: Повідомляється, що отриману інформацію росіяни використовували, щоб завдавати прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також для здійснення диверсійних вилазок.

Також російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. 

 
Фото СБУ

Священника затримали під час спроби передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

За даними слідства, протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року.

Під час обшуків за адресою проживання священника та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Реклама:
Теми: СБУдержзрадацеркваУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
СБУ
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: