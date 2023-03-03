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Росіяни не змогли захопити Запоріжжя, тому вирішили, що центром області у них буде інше місто

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 19:51
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Російські загарбники і колаборанти, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Деталі: Окупанти вирішили, що обласним центром Запорізької області у них буде Мелітополь.

Зокрема, таке рішення "підписав" гауляйтер області Євген Балицький. 

Крім того, колаборанти вирішили, що містами обласного значення також стануть Бердянськ та Енергодар, а районів в області буде 13. 

У 2020 році у Запорізькій області замість 20 районів було створено 5: Запорізький, Бердянський, Василівський, Мелітопольський та Пологівський з відповідними адміністративними центрами.

Відзначимо, що 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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При цьому значна частина територій Запорізької та Донецької області були на той час і залишаються наразі підконтрольними Україні. 

Так, Запоріжжя - обласний центр області завжди контролювався українською владою.

 
карта області, яку публікують окупанти

Також восени 2022 року українські захисники витіснили ворога з частини Херсонської області та міста Херсон. 

Нагадаємо: 

  • 30 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Знати більше: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка

Теми: Запоріжжяокупаціявійна
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