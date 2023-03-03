Росіяни не змогли захопити Запоріжжя, тому вирішили, що центром області у них буде інше місто

Російські загарбники і колаборанти, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Деталі: Окупанти вирішили, що обласним центром Запорізької області у них буде Мелітополь.

Зокрема, таке рішення "підписав" гауляйтер області Євген Балицький.

Крім того, колаборанти вирішили, що містами обласного значення також стануть Бердянськ та Енергодар, а районів в області буде 13.

У 2020 році у Запорізькій області замість 20 районів було створено 5: Запорізький, Бердянський, Василівський, Мелітопольський та Пологівський з відповідними адміністративними центрами.

Відзначимо, що 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому значна частина територій Запорізької та Донецької області були на той час і залишаються наразі підконтрольними Україні.

Так, Запоріжжя - обласний центр області завжди контролювався українською владою.

карта області, яку публікують окупанти

Також восени 2022 року українські захисники витіснили ворога з частини Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо:

30 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Знати більше: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка