У Павелка відреагували на форму спонсора збірної Joma для "Зєніта"

Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс технічного спонсора національної збірної України, щоб там пояснили, яким чином форму від Joma презентував російський "Зєніт".

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом "Зєніт" нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України.

У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації.

Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?".

Деталі: В УАФ додали, що сподіваються отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом.

Крім того повідомляється, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року.

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І тоді бренд заявив, що "Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії РФ проти України".

Довідка: Компанія є технічним партнером збірної України з футболу. У 2017 року УАФ підписала контракт з іспанською компанією щодо постачання форми. Joma й досі є виробником форми для збірної України.

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