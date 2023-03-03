У Павелка відреагували на форму спонсора збірної Joma для "Зєніта"
Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс технічного спонсора національної збірної України, щоб там пояснили, яким чином форму від Joma презентував російський "Зєніт".
Джерело: Українська асоціація футболу
Дослівно: "Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом "Зєніт" нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України.
У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації.
Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?".
Деталі: В УАФ додали, що сподіваються отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом.
Крім того повідомляється, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року.
І тоді бренд заявив, що "Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії РФ проти України".
Довідка: Компанія є технічним партнером збірної України з футболу. У 2017 року УАФ підписала контракт з іспанською компанією щодо постачання форми. Joma й досі є виробником форми для збірної України.
Нагадаємо:
- Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.
- 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.
- Львівський клуб "Карпати" у відповідь припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.
- В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.