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У Павелка відреагували на форму спонсора збірної Joma для "Зєніта"

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 23:25
фото: УАФ

Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс технічного спонсора національної збірної України, щоб там пояснили, яким чином форму від Joma презентував російський "Зєніт".

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом "Зєніт" нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України.

У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації.

Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?".

Деталі: В УАФ додали, що сподіваються отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом.

Крім того повідомляється, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року.

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І тоді бренд заявив, що "Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії РФ проти України".

Довідка: Компанія є технічним партнером збірної України з футболу. У 2017 року УАФ підписала контракт з іспанською компанією щодо постачання форми. Joma й досі є виробником форми для збірної України. 

Нагадаємо: 

  • Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.
  • 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.
  • Львівський клуб "Карпати" у відповідь припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.
  • В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.

Теми: футболУкраїнавійнаРосія
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