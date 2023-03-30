36% українців мають ксенофобне ставлення до громадян України, які за національністю росіяни

Понад третина українців мають ксенофобне ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю, допустити їх у своє оточення готові лише 29% опитаних.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22 лютого-6 березня

Дослівно КМІС: "Ксенофобне ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю, мають 36% населення".

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Деталі: Соціологи відзначають, що це ставлення "вочевидь нераціональне і несправедливе", бо дані соціологічних досліджень показують, що в цілому погляди громадян України – етнічних росіян хоч і дещо відрізняються від поглядів етнічних українців, але не дуже істотно, і ці громадяни так само захищають Україну від ворогів.

Зазначається, що ставлення до росіян-громадян України набагато краще, ніж до росіян-громадян Росії – останніх не пускали б в Україну навіть як гостей 80% опитаних.

Інфографіка КМІС

Громадян України, які є росіянами за національністю, готові допустити в своє оточення лише 29%. Ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні.

Соціологи підкреслюють, що вся ця ситуація викликає занепокоєння і може негативно вливати на єдність українського суспільства.

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Водночас вони зазначають, що можуть бути і певні методичні аспекти, які вплинули на результати, бо ситуація під час війни настільки напружена, що знижується рівень розуміння запитань, в яких фігурують росіяни. Для багатьох слово "росіянин" викликає політичні асоціації, через що йде таке погіршення ставлення.

Дослідження тривало 22 лютого-6 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 985 респондентів (відповідно, у першій та другій хвилі), що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 985 респондентів (перша хвиля) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.