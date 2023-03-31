Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Молдови в Бучі закликала покарати російських воєнних злочинців

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 15:24
Президентка Молдови в Бучі закликала покарати російських воєнних злочинців
Мая Санду, Володимир Зеленський, скриншот

Президентка Молдови Мая Санду під час відвідин Бучі в річницю деокупації закликала до правосуддя над росіянами, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санду, яка приїхала до Бучі разом з лідерами Словаччини, Словенії та Хорватії, заявила, що без правосуддя миру ніколи не буде.

Реклама:

"Демократичні держави повинні працювати разом, щоб було проведено розслідування щодо тих, хто вчинив ці жорстокі дії, і щоб вони були покарані. Злочини повинні мати наслідки. Злочини проти людства повинні мати важкі наслідки. Ми повинні зробити це заради тих, хто загинув, хто став тимчасово переміщеною особою", - сказала президентка Молдови.

"Ми висловлюємо захоплення тими, хто відбив російську навалу. Ми згадуємо невинних жертв - дітей, жінок, сотень загиблих. Немає меж брутальності російської навали. Ми відчуваємо це і в Молдові. Багато наших людей у Молдові спостерігали з сумом і страхом за тим, як спливали кров'ю Ірпінь, Бородянка, Буча", - додала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб пообіцяв продовжувати підтримку України у війні проти РФ, а також допомагати у розслідуванні воєнних злочинів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БучаМолдовавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: