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Президентка Молдови в Бучі закликала покарати російських воєнних злочинців

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 15:24
Президентка Молдови в Бучі закликала покарати російських воєнних злочинців
Мая Санду, Володимир Зеленський, скриншот

Президентка Молдови Мая Санду під час відвідин Бучі в річницю деокупації закликала до правосуддя над росіянами, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санду, яка приїхала до Бучі разом з лідерами Словаччини, Словенії та Хорватії, заявила, що без правосуддя миру ніколи не буде.

"Демократичні держави повинні працювати разом, щоб було проведено розслідування щодо тих, хто вчинив ці жорстокі дії, і щоб вони були покарані. Злочини повинні мати наслідки. Злочини проти людства повинні мати важкі наслідки. Ми повинні зробити це заради тих, хто загинув, хто став тимчасово переміщеною особою", - сказала президентка Молдови.

"Ми висловлюємо захоплення тими, хто відбив російську навалу. Ми згадуємо невинних жертв - дітей, жінок, сотень загиблих. Немає меж брутальності російської навали. Ми відчуваємо це і в Молдові. Багато наших людей у Молдові спостерігали з сумом і страхом за тим, як спливали кров'ю Ірпінь, Бородянка, Буча", - додала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб пообіцяв продовжувати підтримку України у війні проти РФ, а також допомагати у розслідуванні воєнних злочинів.

Теми: БучаМолдовавійнаРосія
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