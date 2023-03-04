Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Байдена видалили ракове утворення на шкірі – висновок лікаря

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 02:46
У Байдена видалили ракове утворення на шкірі – висновок лікаря
Байден, фото Getty Images

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор 3 березня повідомив, що минулого місяця президенту Штатів Джо Байдену видалили ракове утворення зі шкіри грудей.

Джерело: Reuters, висновок лікаря О’Коннора

Деталі: Лютнева біопсія президента США Джо Байдена підтвердила, що ураження шкіри, видалене з його грудей, було базальноклітинною карциномою – поширеною формою раку шкіри – і вся ракова тканина була успішно видалена.

Реклама:

Байден продовжить дерматологічний нагляд у рамках його загального медичного спостереження.

Проте, додав лікар Білого дому, місце біопсії зажило і подальшого лікування не потребує.

У листі, опублікованому Білим домом, О'Коннор зазначив, що базальноклітинна карцинома не має тенденції до поширення або метастазування.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Після лікарського огляду президента Штатів Джо Байдена в лютому визнали "придатним до виконання обов'язків".

Теми: Байденмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: