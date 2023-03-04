У Байдена видалили ракове утворення на шкірі – висновок лікаря

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор 3 березня повідомив, що минулого місяця президенту Штатів Джо Байдену видалили ракове утворення зі шкіри грудей.

Джерело: Reuters, висновок лікаря О’Коннора

Деталі: Лютнева біопсія президента США Джо Байдена підтвердила, що ураження шкіри, видалене з його грудей, було базальноклітинною карциномою – поширеною формою раку шкіри – і вся ракова тканина була успішно видалена.

Байден продовжить дерматологічний нагляд у рамках його загального медичного спостереження.

Проте, додав лікар Білого дому, місце біопсії зажило і подальшого лікування не потребує.

У листі, опублікованому Білим домом, О'Коннор зазначив, що базальноклітинна карцинома не має тенденції до поширення або метастазування.

Нагадаємо: Після лікарського огляду президента Штатів Джо Байдена в лютому визнали "придатним до виконання обов'язків".