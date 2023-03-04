Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Байдена видалили ракове утворення на шкірі – висновок лікаря

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 03:46
Байден, фото Getty Images

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор 3 березня повідомив, що минулого місяця президенту Штатів Джо Байдену видалили ракове утворення зі шкіри грудей.

Джерело: Reuters, висновок лікаря О’Коннора

Деталі: Лютнева біопсія президента США Джо Байдена підтвердила, що ураження шкіри, видалене з його грудей, було базальноклітинною карциномою – поширеною формою раку шкіри – і вся ракова тканина була успішно видалена.

Байден продовжить дерматологічний нагляд у рамках його загального медичного спостереження.

Проте, додав лікар Білого дому, місце біопсії зажило і подальшого лікування не потребує.

У листі, опублікованому Білим домом, О'Коннор зазначив, що базальноклітинна карцинома не має тенденції до поширення або метастазування.

Нагадаємо: Після лікарського огляду президента Штатів Джо Байдена в лютому визнали "придатним до виконання обов'язків".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Байденмедицина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті – ISW

Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ

відео, оновленоУ Підмосков'ї "бавовна" на підсанкційному коксогазовому заводі, горів цех

Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Шольц: Путін має вивести війська, це основа для переговорів

ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

Усі новини...
Байден
Байден і Шольц зустрілись в Білому домі і пообіцяли продовжувати підтримку України
Шольц зустрінеться з Байденом у п'ятницю, обговорюватимуть допомогу Україні
Білий дім: Війна в Україні буде центральною темою візиту Шольца у Вашингтон
Останні новини
07:33
У Києві на прибирання снігу виїхали 184 одиниці техніки
07:07
У Волновасі окупанти змушують студентів ремонтувати пошкоджену техніку – Генштаб
06:56
Сили оборони відбили понад 95 ворожих атак – зведення
06:34
У Бєлгородської області працювала ППО, збито 3 ракети – російська влада
05:50
Україна проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті – ISW
04:59
Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи – ЗМІ
04:27
Шольц: Німеччина – найбільший донор України у Європі
03:52
оновлено від 23:38У Києві та майже половині регіонів оголошували повітряну тривогу
03:43
Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ
02:43
У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники
Усі новини...