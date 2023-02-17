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Після медичного обстеження лікарі визнали Байдена "придатним до виконання обов'язків"

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 лютого 2023, 02:42
Після медичного обстеження лікарі визнали Байдена придатним до виконання обов'язків
Джо Байден. Фото Getty Images

Після лікарського огляду президента Штатів Джо Байдена визнали "придатним до виконання обов'язків".

Джерело: висновок лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора, Reuters

Дослівно з медичного висновку: "Президент Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, в тому числі в якості глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача".

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Деталі: Медичне обстеження включало видалення ураження з його грудної клітки і визнання відсутності симптомів довготривалої коронавірусної хвороби в минулому році.

Обстеження ретельно проводили, оскільки Байден готується до очікуваної президентської кампанії на другий термін у 2024 році.

Тригодинна зустріч Байдена з лікарями Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді, штат Меріленд, стала його другим обстеженням з моменту вступу на посаду в січні 2021 року.

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Теми: БайденСШАмедицина
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