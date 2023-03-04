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У РФ Держдума порадила бізнесу закупляти ППО для захисту

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 06:08
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Голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував російським корпораціям самим закуповувати системи протиповітряної оборони (ППО) для боротьби з дронами.

Джерело: Картаполов, цитує The Moscow Times

Пряма мова Картаполова: "Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти".

Дослівно: "Влада Росії розписалася в нездатності захистити всю критично важливу інфраструктуру країни від українських атак. З урахуванням розмірів держави "завжди знайдеться лазівка", через яку на її територію може залетіти ударний безпілотник, заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов".

Деталі: У зв'язку з цим він запропонував російським корпораціям самим закуповувати системи протиповітряної оборони (ППО) для боротьби з дронами, оскільки кошти Міноборони "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів".

На думку депутата, такий внесок бізнесу в безпеку дасть змогу захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

Він також зазначив, що інформація про наявні системи ППО, включно з їхніми параметрами, уже відома українським військовим, оскільки в них є засоби розвідки; крім того, такі дані їм надають країни НАТО.

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"Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО розташовані, і запустити безпілотник за маршрутом, щоб він пройшов, не тільки огинаючи рельєф, а й оминаючи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", - зазначив Картаполов.

Депутат вважає за потрібне змусити російських бізнесменів закуповувати засоби протидії дронам на постійній основі, навіть у разі закінчення війни в Україні. За його словами, системи ППО стануть у пригоді й надалі "для протидії терористам".

Нагадаємо:

  • 28 лютого в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник.
  • Ввечері 2 березня у російському місті Коломна московської області прогримів вибух.

Теми: РосіяДерждумаППОвійна
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