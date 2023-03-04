Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

"Підконтрольні українській владі шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - йдеться у повідомленні.

Раніше Міноборони Британії передбачало погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.