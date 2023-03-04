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Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Соня ЛукашоваСубота, 4 березня 2023, 09:50
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Конкурсна комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро проголосувала за трьох переможців: Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Джерело: засідання комісії

Деталі: Остаточного переможця, який обійме посаду директора, має обрати Кабмін.

Семен Кривонос є головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Сергій Гупяк працює в управлінні Держбюро розслідувань на Хмельниччині. Роман Осипчук очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ.

За цих кандидатів проголосували 4 з 6 членів конкурсної комісії. Двоє з них – представники міжнародних організацій, як передбачено процедурою конкурсу.

Голова комісії звернув увагу, що перемога цих кандидатів не означає, що вони набрали найбільше балів на всіх етапах, а скоріше є баналсуванням між усіма вимогами.

Кандидати проходили тестування на знання законодавства та на загальні здібності. Вони мали співбесіди щодо доброчесності та компетентності. Також, як розповіли в комісії, психологи складали портрети на учасників конкурсу.

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Сергій Гупяк набрав 97 (зі 100) балів під час тестування на знання законодавства і 128 (зі 145) – у тестах на загальні здібності. Семен Кривонос мав 99 балів за знання законодавство, 122 – за загальні здібності. Роман Осипчук отримав 95 балів за знання законодавства і 123 за загальні здібності. 

До всіх трьох кандидатів були питання під час оцінки їхньої доброчесності, однак, на думку комісії, вони надали у відповідь необхідні пояснення та документи. Лише стосовно Осипчука залишились питання, відповідями на які задовольнились не всі члени комісії. При цьому психологічний портрет Осипчука і його рис як керівника, за словами голови комісії, був одним із найкращих.

Що було раніше:

  • Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Теми: НАБУ
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