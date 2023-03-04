Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Соня ЛукашоваСубота, 4 березня 2023, 08:50
Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці
колаж цпк

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро проголосувала за трьох переможців: Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Джерело: засідання комісії

Деталі: Остаточного переможця, який обійме посаду директора, має обрати Кабмін.

Реклама:

Семен Кривонос є головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Сергій Гупяк працює в управлінні Держбюро розслідувань на Хмельниччині. Роман Осипчук очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ.

За цих кандидатів проголосували 4 з 6 членів конкурсної комісії. Двоє з них – представники міжнародних організацій, як передбачено процедурою конкурсу.

Голова комісії звернув увагу, що перемога цих кандидатів не означає, що вони набрали найбільше балів на всіх етапах, а скоріше є баналсуванням між усіма вимогами.

ВІДЕО ДНЯ

Кандидати проходили тестування на знання законодавства та на загальні здібності. Вони мали співбесіди щодо доброчесності та компетентності. Також, як розповіли в комісії, психологи складали портрети на учасників конкурсу.

Сергій Гупяк набрав 97 (зі 100) балів під час тестування на знання законодавства і 128 (зі 145) – у тестах на загальні здібності. Семен Кривонос мав 99 балів за знання законодавство, 122 – за загальні здібності. Роман Осипчук отримав 95 балів за знання законодавства і 123 за загальні здібності. 

До всіх трьох кандидатів були питання під час оцінки їхньої доброчесності, однак, на думку комісії, вони надали у відповідь необхідні пояснення та документи. Лише стосовно Осипчука залишились питання, відповідями на які задовольнились не всі члени комісії. При цьому психологічний портрет Осипчука і його рис як керівника, за словами голови комісії, був одним із найкращих.

Що було раніше:

  • Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
НАБУ
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
Очільник "Нафтогазу" Чернишов відвідував НАБУ
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: