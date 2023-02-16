За посаду директора НАБУ змагаються близькі до ОП кандидати, а детектива у справі Татарова – виключили
Журналісти поспілкувалися із 10-ма кандидатами на посаду директора НАБУ і виявили зв'язки деяких із них з Офісом президента, корупційні скандали. А одного із кандидатів, який вів справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу.
Джерело: проєкт "Схеми"
Деталі: У матеріалі згадуються імена 10 кандидатів.
Двоє кандидатів знайомі з заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою.
Ще одного кандидата - добровольця-військового та детектива НАБУ Руслана Габрієляна раптово виключили із конкурсу.
Руслан Габрієлян був другим у рейтингу після двох тестувань.
Як детектив НАБУ він вів справу, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це була справа про розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії.
У лютому його раптово виключили.
25 січня комісія, після допуску Габрієляна до конкурсу, захотіла дізнатися, чи є у нього керівний 5-річний стаж, і направила запит в Офіс генпрокурора.
У генпрокурора чомусь не вказали керівний стаж кандидата в органах військової прокуратури, бо – цитата – "його особову справу було направлено до Кропивницького райвійськкомату".
Лист від ОГП без згадки керівного стажу Габрієляна, на підставі чого його і виключили з конкурсу, підписав Антон Войтенко. Він заступник генпрокурора.
Віталій Власюк
Власюк – заступник голови Київської обласної військової адміністрації, який раніше працював із Олексієм Кулебою, якого зараз призначили в ОП.
Брат Власюка працює радником в Офісі президента і є секретарем робочої групи з питання санкцій проти Росії, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки посол Майкл Макфол.
У кандидата є автівка Lexus RX 350 2020 року випуску та Tesla Model S 2017-го.
Він також вказав у декларації, що подарував дружині Rolex. Власюк пояснив, що займався криптовалютою.
У декларації за 2021 рік він вказав, що мав біткоїна на 1 мільйон гривень.
Після розмови "Схеми" проаналізували публічну адресу криптогаманця кандидата і виявилося, що Власюк у 13 разів занизив вартість криптовалюти, яку мав.
Так, свої 10 біткоїнів він оцінив в 1 млн грн станом на 31 грудня 2021 року, хоча ринкова вартість їх була тоді, за словами антикорупційного експерта, у 13 разів більшою.
У квітні 2021 року криптогаманець Власюка уже був порожнім.
На питання щодо неточності у декларації, він поскаржився, що документ заповнювати дуже важко: "Я зробив так, як міг, і так, як знав...Ви пробували декларацію заповнювати самі? Її легко заповнювати? Там на кожному кроці тобі кажуть – "логічна помилка". І ти намагаєшся зрозуміти, в чому логічна помилка. І в якийсь момент вже просто за щастя, щоб воно вже прийняло твою декларацію, тому що інакше ти порушиш обов’язок і її не подаси".
Семен Кривонос
Кривонос – ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий із чинним заступником голови ОП Кулебою.
Коли Кулеба працював у КМДА, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.
Кривонос зазначив, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.
Кривонос – голова Державної інспекції архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво.
У нього є історія, пов’язана з хабарем, яку розслідувала СБУ.
Так, у 2014 році голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, начебто вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції (Кривоносом - ред.), вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.
Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.
У 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ, але відмовився обіймати цю посаду.
На той час журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.
Юрій Бєлоусов
Бєлоусов – керівник департаменту Офісу генпрокурора. Він – у кінці рейтингового списку.
До роботи в ОГП він був науковцем та працював в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини.
Руслан Кравченко
Кравченко – працював у військовій прокуратурі центрального регіону. Він – посідає перше місце у рейтингу.
Нині Кравченко очолює Бучанську прокуратуру, працював військовим прокурором у часи військового прокурора Анатолія Матіоса.
Кравченко був прокурором у справі, де експрезидента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни.
Відповідно до декларацій кандидата, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, в 2019-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав.
Кравченко запевнив, що не має жодного зв'язку із Матіосом.
Олександр Вікул
Вікул - прокурор з Вінниччини. У своїй анкеті він написав "рецепт" боротьби з корупцією.
Зокрема, Вікул написав: "насамперед попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва" та "українські ЗМІ дуже завзято поширюють новини про хабарництво, тисячі повідомлень, і зовсім не приділяють уваги добру".
Пряма мова Вікула: "Я вважаю, що в нас в інформаційному полі занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, корупціонерів, хабарі. І зовсім не кажемо про те, що є все ж таки чесні працівники, чесні судді навіть трапляються".
Роман Удовиченко
Удовиченко – прокурор з Сумщини.
Він розповів, як батько його дружини придбав 7-річний Volkswagen Passat за 30 тисяч гривень.
За його словами, авто придбали у знайомого: "Авто було не на ходу, технічно несправне. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір у МРЕО, якусь ціну там узгодили, поставили. Коли мені потрібно було подавати декларацію, підняв усі документи, облікував, відповідно до офіційних документів".
Олександр Руденко
Руденко – адвокат. Раніше "Схеми" фільмували, як він брав участь у конкурсі на директора Державного бюро розслідувань.
Руденко попри відсутність доходів у 2021 році, відповідно до його декларації, сплатив півмільйона за кредит.
Відсутність доходу за адвокатську діяльність він пояснив так: "Крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще активно займаюся громадською діяльністю, безпосередньо волонтерством".
Сергій Наумюк
Наумюк вказав, що працює у НАБУ. З червня 2016 року – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.
"Схеми" виявили, що його батько – Анатолій Наумюк – схоже має російський паспорт.
На сайті Федеральної податкової служби РФ, обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність у батька претендента на директора НАБУ російського громадянства.
Водночас, сам Наумлюк запевнив, що у його родичів немає російського громадянства.
Наразі його батьки проживають у США: "Майбутній директор НАБУ може мати родичів де завгодно, як у РФ, США, будь-якій іншій країні. Але він повинен керуватися лише інтересами українського народу".
Сергій Гупяк
У своїй анкеті Гупяк повідомив, що працює у Державному бюро розслідувань Хмельницького, з дислокацією у Вінниці.
Частину майна, в тому числі половину вартості авто Toyota RAV4 гібрид, він має завдяки матері.
Пряма мова: "Я є співвласником разом зі своєю матір'ю. Половину від вартості у понад 900 тисяч вніс я, половину – внесла моя мати. На даний час мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала ФОП, працювала також інженером в різних установах. Тобто, у неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідно їх відкласти".
Конкурсна комісія має відібрати з 21-го фіналіста 3 кандидатів. Це мають зробити після співбесід на доброчесність і компетентність.
20-24 лютого – відбудуться співбесіди щодо доброчесності.
28 лютого - 4 березня – відбудуться співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.
Визначити одного переможця у конкурсі на посаду директора НАБУ із трьох відібраних кваліфікаційною комісією кандидатів має Кабінет міністрів.