За посаду директора НАБУ змагаються близькі до ОП кандидати, а детектива у справі Татарова – виключили

Журналісти поспілкувалися із 10-ма кандидатами на посаду директора НАБУ і виявили зв'язки деяких із них з Офісом президента, корупційні скандали. А одного із кандидатів, який вів справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу.

Джерело: проєкт "Схеми"

Деталі: У матеріалі згадуються імена 10 кандидатів.

Реклама:

Двоє кандидатів знайомі з заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою.

Ще одного кандидата - добровольця-військового та детектива НАБУ Руслана Габрієляна раптово виключили із конкурсу.

Руслан Габрієлян був другим у рейтингу після двох тестувань.

ВІДЕО ДНЯ

Як детектив НАБУ він вів справу, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це була справа про розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії.

Руслан Габрієлян фото: Схеми

У лютому його раптово виключили.

25 січня комісія, після допуску Габрієляна до конкурсу, захотіла дізнатися, чи є у нього керівний 5-річний стаж, і направила запит в Офіс генпрокурора.

У генпрокурора чомусь не вказали керівний стаж кандидата в органах військової прокуратури, бо – цитата – "його особову справу було направлено до Кропивницького райвійськкомату".

Лист від ОГП без згадки керівного стажу Габрієляна, на підставі чого його і виключили з конкурсу, підписав Антон Войтенко. Він заступник генпрокурора.

Віталій Власюк

Власюк – заступник голови Київської обласної військової адміністрації, який раніше працював із Олексієм Кулебою, якого зараз призначили в ОП.

Віталій Власюк фото: Схеми

Брат Власюка працює радником в Офісі президента і є секретарем робочої групи з питання санкцій проти Росії, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки посол Майкл Макфол.

У кандидата є автівка Lexus RX 350 2020 року випуску та Tesla Model S 2017-го.

Він також вказав у декларації, що подарував дружині Rolex. Власюк пояснив, що займався криптовалютою.

У декларації за 2021 рік він вказав, що мав біткоїна на 1 мільйон гривень.

Після розмови "Схеми" проаналізували публічну адресу криптогаманця кандидата і виявилося, що Власюк у 13 разів занизив вартість криптовалюти, яку мав.

Так, свої 10 біткоїнів він оцінив в 1 млн грн станом на 31 грудня 2021 року, хоча ринкова вартість їх була тоді, за словами антикорупційного експерта, у 13 разів більшою.

У квітні 2021 року криптогаманець Власюка уже був порожнім.

На питання щодо неточності у декларації, він поскаржився, що документ заповнювати дуже важко: "Я зробив так, як міг, і так, як знав...Ви пробували декларацію заповнювати самі? Її легко заповнювати? Там на кожному кроці тобі кажуть – "логічна помилка". І ти намагаєшся зрозуміти, в чому логічна помилка. І в якийсь момент вже просто за щастя, щоб воно вже прийняло твою декларацію, тому що інакше ти порушиш обов’язок і її не подаси".

Семен Кривонос

Кривонос – ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий із чинним заступником голови ОП Кулебою.

Семен Кривонос фото: Схеми

Коли Кулеба працював у КМДА, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.

Кривонос зазначив, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.

Кривонос – голова Державної інспекції архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво.

У нього є історія, пов’язана з хабарем, яку розслідувала СБУ.

Так, у 2014 році голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, начебто вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції (Кривоносом - ред.), вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

У 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ, але відмовився обіймати цю посаду.

На той час журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

Юрій Бєлоусов

Бєлоусов – керівник департаменту Офісу генпрокурора. Він – у кінці рейтингового списку.

Юрій Бєлоусов фото: Схеми

До роботи в ОГП він був науковцем та працював в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини.

Руслан Кравченко

Кравченко – працював у військовій прокуратурі центрального регіону. Він – посідає перше місце у рейтингу.

Руслан Кравченко фото: Схеми

Нині Кравченко очолює Бучанську прокуратуру, працював військовим прокурором у часи військового прокурора Анатолія Матіоса.

Кравченко був прокурором у справі, де експрезидента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Відповідно до декларацій кандидата, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, в 2019-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав.

Кравченко запевнив, що не має жодного зв'язку із Матіосом.

Олександр Вікул

Вікул - прокурор з Вінниччини. У своїй анкеті він написав "рецепт" боротьби з корупцією.

Олександр Вікул фото: Схеми

Зокрема, Вікул написав: "насамперед попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва" та "українські ЗМІ дуже завзято поширюють новини про хабарництво, тисячі повідомлень, і зовсім не приділяють уваги добру".

Пряма мова Вікула: "Я вважаю, що в нас в інформаційному полі занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, корупціонерів, хабарі. І зовсім не кажемо про те, що є все ж таки чесні працівники, чесні судді навіть трапляються".

Роман Удовиченко

Удовиченко – прокурор з Сумщини.

Роман Удовиченко фото: Схеми

Він розповів, як батько його дружини придбав 7-річний Volkswagen Passat за 30 тисяч гривень.

За його словами, авто придбали у знайомого: "Авто було не на ходу, технічно несправне. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір у МРЕО, якусь ціну там узгодили, поставили. Коли мені потрібно було подавати декларацію, підняв усі документи, облікував, відповідно до офіційних документів".

Олександр Руденко

Руденко – адвокат. Раніше "Схеми" фільмували, як він брав участь у конкурсі на директора Державного бюро розслідувань.

Олександр Руденко фото: Схеми

Руденко попри відсутність доходів у 2021 році, відповідно до його декларації, сплатив півмільйона за кредит.

Відсутність доходу за адвокатську діяльність він пояснив так: "Крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще активно займаюся громадською діяльністю, безпосередньо волонтерством".

Сергій Наумюк

Наумюк вказав, що працює у НАБУ. З червня 2016 року – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.

Сергій Наумюк фото: Схеми

"Схеми" виявили, що його батько – Анатолій Наумюк – схоже має російський паспорт.

На сайті Федеральної податкової служби РФ, обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність у батька претендента на директора НАБУ російського громадянства.

Водночас, сам Наумлюк запевнив, що у його родичів немає російського громадянства.

Наразі його батьки проживають у США: "Майбутній директор НАБУ може мати родичів де завгодно, як у РФ, США, будь-якій іншій країні. Але він повинен керуватися лише інтересами українського народу".

Сергій Гупяк

У своїй анкеті Гупяк повідомив, що працює у Державному бюро розслідувань Хмельницького, з дислокацією у Вінниці.

Сергій Гупяк фото: Схеми

Частину майна, в тому числі половину вартості авто Toyota RAV4 гібрид, він має завдяки матері.

Пряма мова: "Я є співвласником разом зі своєю матір'ю. Половину від вартості у понад 900 тисяч вніс я, половину – внесла моя мати. На даний час мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала ФОП, працювала також інженером в різних установах. Тобто, у неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідно їх відкласти".

Конкурсна комісія має відібрати з 21-го фіналіста 3 кандидатів. Це мають зробити після співбесід на доброчесність і компетентність.

20-24 лютого – відбудуться співбесіди щодо доброчесності.

28 лютого - 4 березня – відбудуться співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Визначити одного переможця у конкурсі на посаду директора НАБУ із трьох відібраних кваліфікаційною комісією кандидатів має Кабінет міністрів.