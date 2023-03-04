Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 16:25
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури.

Сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію".

Деталі: Шмигаль зазначив, що такий важливий документ "повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень", тому уряд працюватиме в цьому питанні з парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Прем’єр додав, що Кабмін на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того як пропозиції щодо трьох фіналістів на цю посаду подала в уряд комісія.

Теми: Кабінет міністрівкорупціяНАБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

доповненоСБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом

відео"Люди лежали на дорозі та повільно помирали": оголошено підозри за розстріл колони в Ірпені

Росіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"

У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії

Усі новини...
Кабінет міністрів
Заборона на виїзд: прикордонники розповіли, скільки чиновників завернули за місяць
У Кабміні розповіли, скільки чиновників воює на фронті: 108 уже загинули
Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК
Останні новини
20:25
РФ безуспішно наступала на околицях Бахмута, ЗСУ уразили ворожу ППО – Генштаб
20:22
В Україні зафіксували 2 випадки кору у дітей – МОЗ
20:11
У НАТО відпрацюють реагування на кризові ситуації
19:52
У Twitter стався збій
19:51
Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану – ЗМІ
19:37
Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ
19:31
доповненоСБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
19:17
Міністри оборони країн ЄС заслухають Резнікова й обговорять надання Україні боєприпасів
19:11
Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом
19:11
фотоНа Миколаївщині на мінах підірвались 4 людей: є загиблий та поранені
Усі новини...