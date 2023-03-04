Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури.

Реклама:

Сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію".

Деталі: Шмигаль зазначив, що такий важливий документ "повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень", тому уряд працюватиме в цьому питанні з парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Прем’єр додав, що Кабмін на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того як пропозиції щодо трьох фіналістів на цю посаду подала в уряд комісія.