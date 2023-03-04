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Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 22:19
фото Дмитра Ларіна, УП

Росія не взяла під контроль місто Бахмут на Донеччині, масового відведення звідти українських військ не відбувається.

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN

Пряма мова: "Бої в Бахмуті ведуться більше на околицях, а саме місто контролюється українськими Силами оборони: Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією…

Масового відведення українських військ також не відбувається".

Деталі: У відповідь на повідомлення про виведення деяких підрозділів Череватий зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.

Станом на суботу, за його словами, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

"Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.

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За його словами, понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, троє потрапили у полон.

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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