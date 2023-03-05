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ООН повинна вимагати припинення спільних навчань Південної Кореї та США – заява КНДР

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 01:54
ООН повинна вимагати припинення спільних навчань Південної Кореї та США – заява КНДР
Прапор КНДР, фото AFP via Getty Iages

Міністерство закордонних справ Північної Кореї в неділю закликало Організацію Об'єднаних Націй вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї, заявивши, що вони посилюють напруженість, яка загрожує вийти з-під контролю.

Джерело: Reuters, заява МЗС Північної Кореї, яку опублікувала державна інформаційна агенція KCNA

Деталі: Навчання і риторика союзників "безвідповідально підвищують рівень конфронтації", - заявив Кім Сон Гьонг, віце-міністр закордонних справ у справах міжнародних організацій КНДР.

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"ООН і міжнародне співтовариство повинні рішучіше закликати США і Південну Корею негайно припинити свої провокаційні заяви і спільні військові навчання", - сказав Кім.

За його словами, прикро з приводу того, що ООН постійно мовчить про ці навчання, які мають "явний агресивний характер".

Що цьому передувало: Сполучені Штати і Південна Корея запланували більш ніж 10-денні масштабні військові навчання в березні, включно з висадкою морського десанту.

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Союзники заявляють, що навчання проводяться з метою самооборони і є необхідними для протидії зростаючим загрозам з боку програм Північної Кореї з розробки балістичних ракет і ядерної зброї, які заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.

У суботу Північна Корея звинуватила Сполучені Штати в тому, що вона назвала "руйнуваннямм міжнародної системи контролю над озброєннями", і заявила, що ядерна зброя Пхеньяна є справедливою відповіддю для забезпечення балансу сил в регіоні.

Минулого місяця Кім виступив із заявою, в якій зазначив, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш був "вкрай несправедливим, незбалансованим" щодо ракетних випробувань Північної Кореї.

Нагадаємо: Північна Корея в лютому провела випробування чотирьох стратегічних крилатих ракет під час навчань, покликаних продемонструвати її здатність здійснити ядерну контратаку.

Теми: КНДРПівденна КореяСША
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