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КНДР провела випробування чотирьох крилатих ракет для демонстрації ядерної контратаки

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 07:08
КНДР провела випробування чотирьох крилатих ракет для демонстрації ядерної контратаки
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Північна Корея провела випробування чотирьох стратегічних крилатих ракет під час навчань, покликаних продемонструвати її здатність здійснити ядерну контратаку

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Державне агентство КНДР повідомило, що у навчаннях у четвер брав участь підрозділ стратегічних крилатих ракет Корейської народної армії, який випустив чотири ракети "Hwasal-2" в районі міста Кімчхек, провінція Північний Хамген, у напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

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Інші підрозділи проводили вогневі навчання на полігонах без бойових стрільб, додало агентство.

"Чотири стратегічні крилаті ракети вразили задану ціль після польоту по еліптичній і восьмикутній орбітах довжиною 2000 км протягом 10 208 секунд - 10 224 секунд", - йдеться в повідомленні.

Про запуски ракет не оголосили ні Південна Корея, ні Японія, які часто першими виявляють і публічно повідомляють про такі запуски.

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Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що запуск відстежувався, але були "розбіжності" між тим, що було виявлено ним і Сполученими Штатами, і заявою Північної Кореї, не уточнивши, що це за розбіжності.

Запуск відбувся в той час, коли офіційні особи США і Південної Кореї брали участь в настільних, або імітованих, навчаннях, які зосереджувалися на можливості застосування Північною Кореєю ядерної зброї.

Раніше цього тижня КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності. 

Теми: КНДРядерна зброя
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