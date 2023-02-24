КНДР провела випробування чотирьох крилатих ракет для демонстрації ядерної контратаки

Північна Корея провела випробування чотирьох стратегічних крилатих ракет під час навчань, покликаних продемонструвати її здатність здійснити ядерну контратаку

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Державне агентство КНДР повідомило, що у навчаннях у четвер брав участь підрозділ стратегічних крилатих ракет Корейської народної армії, який випустив чотири ракети "Hwasal-2" в районі міста Кімчхек, провінція Північний Хамген, у напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Інші підрозділи проводили вогневі навчання на полігонах без бойових стрільб, додало агентство.

"Чотири стратегічні крилаті ракети вразили задану ціль після польоту по еліптичній і восьмикутній орбітах довжиною 2000 км протягом 10 208 секунд - 10 224 секунд", - йдеться в повідомленні.

Про запуски ракет не оголосили ні Південна Корея, ні Японія, які часто першими виявляють і публічно повідомляють про такі запуски.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що запуск відстежувався, але були "розбіжності" між тим, що було виявлено ним і Сполученими Штатами, і заявою Північної Кореї, не уточнивши, що це за розбіжності.

ВІДЕО ДНЯ

Запуск відбувся в той час, коли офіційні особи США і Південної Кореї брали участь в настільних, або імітованих, навчаннях, які зосереджувалися на можливості застосування Північною Кореєю ядерної зброї.

Раніше цього тижня КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності.