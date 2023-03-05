Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти радіють "апокаліпсису" у вщент зруйнованій Мар’їнці

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 08:20
Окупанти радіють апокаліпсису у вщент зруйнованій Мар’їнці
фото ОП

Російські окупанти оприлюднили фото з окупованої Мар’їнки Донецької області, яку за час війни повністю зруйнували.

Джерело: військові окупантів

Деталі: 4 березня росіяни оприлюднили фото зі зруйнованої Мар’їнки.

Реклама:

Дослівно: "Мар'їнка. Коли ви чуєте слово "апокаліпсис", що спадає на думку? - кінець світу, кінець життя, щось страшне і незворотне, але ось таке зараз".

Більше деталей: На ці фото бурхливо відреагували користувачі соцмереж та українська влада. Глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що Мар'їнка до війни жила і процвітала.

Довідково: Мар’їнка – колишній районний центр. Станом на 2015 рік там жили майже 10 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: Станом на початок листопада у Мар’їнці не залишилося цивільного населення.

Теми: Донецька областьобстрілвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: