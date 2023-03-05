Окупанти радіють "апокаліпсису" у вщент зруйнованій Мар’їнці

Російські окупанти оприлюднили фото з окупованої Мар’їнки Донецької області, яку за час війни повністю зруйнували.

Джерело: військові окупантів

Деталі: 4 березня росіяни оприлюднили фото зі зруйнованої Мар’їнки.

Дослівно: "Мар'їнка. Коли ви чуєте слово "апокаліпсис", що спадає на думку? - кінець світу, кінець життя, щось страшне і незворотне, але ось таке зараз".

Більше деталей: На ці фото бурхливо відреагували користувачі соцмереж та українська влада. Глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що Мар'їнка до війни жила і процвітала.

Довідково: Мар’їнка – колишній районний центр. Станом на 2015 рік там жили майже 10 тисяч людей.

Нагадаємо: Станом на початок листопада у Мар’їнці не залишилося цивільного населення.