Пригожин порозмірковував про відхід від Бахмута та падіння фронту до кордонів Росії

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин упевнений, що відступ його військ від Бахмута зруйнує весь фронт, а потім Росія звинуватить найманців у поразці на війні.

Джерело: Пригожин у відеозверненні

Пряма мова Пригожина: "Якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться...

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Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може і далі посиплеться".

Деталі: Пригожин скаржиться, що влада Росії звинуватить вагнерівців у поразках на війні, оскільки відступ найманців від Бахмута "спричинить "ефект пружини", а українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", зметуть Луганськ, Сорокине і вийдуть на територію Росії".

Далі він допускає, що буде деокуповано Крим.

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Пригожин обурюється, що з цієї причини Міноборони РФ не дає їм боєприпаси та ув'язнених.

Відео зі словами бойовика з'явилося в мережі пізно ввечері 4 березня. Наразі невідомо, коли і де його було записано. Пресслужба Пригожина це відео не публікувала.